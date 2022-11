Bonus 550 euro per i lavoratori | chi può riceverlo e come fare domanda

Entro il 30 novembre deve essere presentata la domanda per ottenere ilpart time . A comunicarlo è stato direttamente l'Inps, attraverso la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 . Lo scopo di questa misura, prevista direttamente dal Decreto Aiuti , è quello di ...Le domande per il contributo destinato a chi ha un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale scadono il prossimo 30 novembre. Per inviare la richiesta si deve accedere al sito Inps, ...Bonus 550 euro lavoratori: come fare domanda. Per avere il bonus 550 euro si deve presentare richiesta all’Inps. Il bonus 550 euro è un’indennità dal valore di 550 euro che spetta ai lavoratori dipend ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus 550 euro per i lavoratori part-time, di cosa si tratta e come fare richiesta ...