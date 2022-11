Bonus 150 euro | la guida completa | beneficiari | requisiti e come richiederlo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’ultimo atto del Governo Draghi per contrastare l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia è rappresentato dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, chiamato anche Decreto Aiuti ter. Il decreto in questione, tra le altre misure, ha previsto per il mese di novembre l’erogazione di un150, una nuova indennità una tantum rivolta a lavoratori e pensionati con reddito non superiore a 20mila.Idi questo contributo una tantum saranno circa 22 milioni: oltre ai lavoratori (dipendenti e autonomi) e i pensionati con reddito inferiore a 20mila, tra isono inclusi anche gli incapienti.Dopo circa un mese dal CdM che ha approvato il Decreto, con la Circolare Inps numero 116 del 17 ottobre 2022 sono arrivate le prime istruzioni operative per ...