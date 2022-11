Bolsonaro ringrazia chi lo ha votato | proteste siano pacifiche

Il presidente brasiliano uscente, Jair, ha chiesto che tutte le manifestazioni a suo sostegno siano pacifiche e che non causino danni dopo che i suoi simpatizzanti hanno bloccato alcune strade in tutto il Paese in seguito alla ...Noguera ha parlato dopo il discorso didi meno di tre minuti. Il processo di transizione "sarà iniziato nel rispetto della legge", ha aggiunto Nogueira, precisando di essere stato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il presidente uscente parla per la prima volta, a quasi 48 ore dalla sconfitta nel ballottaggio. "Il nostro sogno continua, più vivo che mai", dice in un discorso durato meno di 3 minuti. “Continuerò ...