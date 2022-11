Bologna | bimba di 4 anni cade dal secondo piano e muore

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Un attimo di distrazione della mamma e della nonna appena tornate a casa dae la bambina di 4, uscita da una porta finestra del salone, è precipitata in strada daldella palazzina. Un volo da oltre sei metri di altezza che non le ha lasciato scampo: morta sul colpo nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi in un palazzo in pieno centro di San Giovin Persiceto, nel Bolognese. I carabinieri, intervenuti sul posto, propendono per l’ipotesi dell’incidente. La piccola è riuscita a scavalcare la ringhiera, nonostante l’altezza, mentre la mamma era in bagno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.