Bologna | bambina di 4 anni cade dal balcone di casa e muore

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unadi quattroè morta dopo essere caduta da un terrazzino dellain cui viveva con la famiglia a San Giovin Persiceto, nel Bolognese. E’ successo intorno alle 19. La piccola è caduta dal secondo piano di un edificio in zona Porta Garibaldi. Soccorsa dal 118, per lanon c’è stato nulla da fare. Sull’incidente hanno condotto accertamenti i carabinieri che, al momento, propendono per un tragico incidente domestico: la, stando a una prima ricostruzione, sarebbe uscita da una portafinestra. Incon lei c’era solo la madre. Sul posto anche il sindaco Lorenzo Pellegatti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

