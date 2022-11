ilmessaggero.it

Sul caro -il governo vuole dare un segnale dama deve tener conto del percorso della contabilità pubblica. Che prevede per venerdì l'approvazione del quadro programmatico della Nadef ...: allo studio un decreto Aiuti quater da 25 miliardi Il nuovo governo di Giorgia Meloni può ... Cingolani,dopo le elezioni il decreto per il gas calmierato alle imprese L'annuncio del ... Bollette, subito 5 miliardi e poi lo sdoppiamento dei prezzi: ecco le misure in arrivo per il caro energia Un decreto che non utilizzerà tutta la dote da 10 miliardi teoricamente disponibile, con le misure per estendere a dicembre le misure già in vigore. Poi con la legge di ...FRIULI C’era da aspettarselo. Del resto l’impennata del costo dell’energia era prevedibile che non mettesse in crisi solo le aziende e le famiglie. Già, perchè ...