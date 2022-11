ilmattino.it

I diritti civili saranno il bersaglio facile di un autunno di crisi Davanti asempre più ... se di solito esecutivi o sindaci approvanomisure invise ma necessarie, il governo Meloni ne ...Anche ora che ha acquistato Twitter, dopo una burrascosa trattativa, ha capitodove poter ... "Dobbiamo pagare lein qualche modo - la replica di Musk - . Twitter non può fare ... Bollette, subito 5 miliardi e poi lo sdoppiamento dei prezzi: ecco le misure in arrivo per il caro energia Gli aiuti del Governo per sostenere le famiglie alle prese con il caro bolletta. Tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni statali a Novembre 2022 per affrontare le spese di luce e gas. Second ...Le bollette dell'elettricità più care d'Europa appartengono all'Italia: in media sono più alte del 70% rispetto alla Francia.