Bollette gas e luce | Italia piu cara d' Europa Ecco perché - Economia - quotidiano net

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il paradosso: da noi l'elettricità costa quasi il 70% in più che in Francia eppure abbiamo speso di più per far fronte ai rincari ...

...a ridurre i costi e possibilmente recuperare risorse utili per combattere il caro -e il caro - vita nella manovra , con nuovi interventi straordinari al livello nazionale su luce,e ...Tra 18 e 20 miliardi di euro sul piatto per arginare il caro bollette. E' questa la cifra che riportano diversi quotidiani che avrebbe a disposizione il ...I soci di Coop Alleanza 3.0 potranno usare i punti del supermercato per ottenere sconti sulle bollette di luce e gas.