Bollette del gas | perché i rincari sono del 5% e non del 70%

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Catastrofe sfiorata per un soffio sul fronte degli aumenti delledel gas. Iprevisti sulla fattura del gas di novembre (relativa ai consumi di ottobre) saranno “solo” del 5% invece del 70% previsto in un primo tempo. A fornire i dati è stata Nomisma Energia che ha spiegato ildi questa sorta di “miracolo in bolletta”. Nelle ultime settimane – come previsto – il prezzo del gas naturale quotato sul mercato Ttf di Amsterdam ha cominciato a scendere attestandosi oggi a 123 euro MWH dopo i picchi stratosferici di agosto quando aveva superato quota 377 euro MWH.il prezzo del gas è sceso Le ragioni del calosia strutturali sia contingenti. Tra le cause strutturali c’è il fatto che i principali Paesi europei hanno completato gli stoccaggi ed è finita la corsa ad ...