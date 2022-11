Bir Peri Masali trama puntata 6 del 02 Novembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’accettazione da parte di Zeynep della proposta di matrimonio di Zafer crea un effetto terremoto in famiglia. Onur è arrabbiato per aver perso Zeynep e Zafer, con l’ambizione di notare l’interesse di Onur per Zeynep, dichiara guerra a vicenda. Zeynep, che si ritrova in una guerra che L'articolo proviene da MediaTurkey.