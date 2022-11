Bignami | viceministro Infrastrutture | “La foto in divisa nazista? Grave ma non mi rappresenta”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Non spiega nulla di me, non mi”. Il nuovodelle, Galeazzo, tenta di distanziarsi dalla celebreche lo mostra travestito da gerarca. Uno scatto tornato alla ribalta anche sulla stampa internazionale dopo la sua nomina a numero due del dicastero guidato da Matteo Salvini. “È molto. E infatti sento una profonda umiliazione”, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia a La Repubblica, ricordando che larisale al 2005. “Avevo 29 anni ed era il mio addio al celibato. Mi conciarono così, sa come va in quei casi, uno perde il controllo della situazione”, ha aggiunto, prima di riconoscere che all’epoca era già stato eletto consigliere comunale di Bologna. “Fu una enorme cazzata, l’ho detto ...

