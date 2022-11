Bignami e la foto vestito da nazista | Donzelli FdI a La7 lo difende così | “Io a carnevale mi sono vestito da Minnie | vuol dire che sono Minnie?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bagarre nella trasmissione “L’aria che tira” sul caso di Galeazzo, il nuovo viceministro alle Infrastrutture che nel 2008 fu immortalato al suo addio al celibato in un travestimento da soldato delle SS. Nel 2019, quando era già deputato di Fratelli d’Italia,balzò agli onori delle cronache per un blitz che insieme al consigliere comunale meloniano Marco Lisei fece tra i palazzi Acer della Bolognina, a Bologna, palesando in un video nomi e cognomi dei residenti al fine di dimostrare che fossero tutti stranieri. Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanniappassionatamente il politico: “Rivince la buona politica. Mi riferisco alla nomina di Delmastro Delle Vedove, di Augusta Montaruli, di Galeazzo”. La giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, ...