Belen è già pronta per il matrimonio di Cecilia e Ignazio ma con due raccomandazioni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La tanto attesa proposta didiMoser aRodriguez è finalmente arrivata ma tutti attendevano anche gli auguri diRodriguez. Moser ha sorpreso tutti, soprattutto la sua compagna,però non si è fatta trovare impreparata, per gli sposi ha due richieste. Ieri sera la coppia ha svelato il dolce momento,Moser ha stupito la suacon romanticismo e semplicità scegliendo montagna e relax, l’assenza di chiunque altro e il momento perfetto. La più piccola delle sorelle Rodriguez ha ovviamente detto sì eha dedicato ai promessi sposi una storia rivolgendo loro due richieste, dueche non potranno negarle. Data dele testimone di nozze di ...

lo scorso luglio in un'intervista con il settimanale Chi , Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano dichiarato di essere pronti per convolare a nozze. Adesso però è ufficiale! Mentre aspettiamo ...Non si conosce ancora la data del lieto evento (per il quale avrà un ruolo di rilievo anche la sorella di lei, attesissima,) ma la proposta da parte di lui èarrivata: scenario perfetto la ...