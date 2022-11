Bayern | Salihamidzic | 'Juve società forte | uscirà dalla crisi' VIDEO

Commenta per primo IlMonaco , come assicurato dal ds Hasan, sta lavorando all'accordo con l'attaccante Eric - Maxim Choupo - Moting , con l'obiettivo di prolungare dal 2023 al 2024.Commenta per primo Il ds delMonaco , Hasanha parlato a Sky Germania del futuro di Choupo Moting il cui contratto scadrà a fine stagione: 'Spero possa restare al. Ne parleremo, ancora non c'è stata ...Le parole del ds del Bayern: 'Penso che possano fare bene, come dicevo prima ogni turno sarà difficile per tutti, però l'Inter è una buona squadra' Marco Astori Intervenuto ai microfoni di TMW, Hasan ...Intervistato da TMW al termine del match contro l'Inter, il ds del Bayern Monaco Salihamidzic ha parlato del delicato momento della Juve ...