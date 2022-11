Bayern Monaco-Inter 2-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Con un altro 2-0, come all’andata, ilbatte l’nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. I bavaresi certificano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la loro forza, prendendosi la vetta del Gruppo C con un assoluto en plein. Seppur con una formazione alquanto rimaneggiata, la squadra di Nagelsmann si comporta da autentica corazzata e piega gli uomini di Simone Inzaghi con un gol per tempo. Apre le danze Pavard intorno alla mezz’ora. Il raddoppio arriva 40 minuti dopo con una straordinaria rete di Choupo-Moting, all’ultimo pallone toccato prima di essere sostituito. Nel mezzo, tanta qualità, padronanza e molto altro ancora, di cui andremo a parlarvi in questadi. Prima però, diamo un rapido ...

Guarda gli episodi chiave di- Inter 2 - 0: dai gol dei tedeschi a quello annullato per fuorigioco di Acerbi passando per il mani giudicato non ...Inter e Napoli , le due squadre italiane impegnate in Champions League il primo novembre, perdono rispettivamente contro ile il Liverpool . I nerazzurri, già sicuri del secondo posto ...Termina 2-0 per il Bayern Monaco la gara contro l’Inter valida per il girone C di Champions League. Per i bavaresi a segno Pavard e Choupo-Moting. Sconfitta ...Il Napoli cade a Liverpool, l’Inter a Monaco contro il Bayern. Ma la qualificazione agli ottavi era già un dato di fatto Doppia sconfitta per Napoli e Inter nell’ultimo turno della fase a gironi di Ch ...