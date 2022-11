Basta con l' ideologia green che ha fatto solo danni Con le nuove infrastrutture rilanceremo l' economia

La Repubblica

Al tie - break sono stati bravi a recuperare un mini break (4 - 2) eun parziale di 4 punti ... Una finale non gli. 2 novembre 2022... al tempo delle prime fragole, di riempire il cestino e, sdraiato sotto i faggi,le mani dietro ... Allora mivedere il suo viso esausto e le sue labbra pallide per ricordarmi che da un capo ... Omicidio Boiocchi, gli interisti famosi al club: "Basta con le strumentalizzazioni criminali e violente in Cu… Dai fotoreport uccisi nelle zone di guerra alle vittime di mafia e terrorismo rosso: dal dopoguerra a oggi sono morti 30 operatori dell'informazione solo in Italia ...UNIONE EUROPEA - Basta con i trasferimenti di denaro che avvengono solo negli orari lavorativi degli istituti, la Commissione Europea ha presentato un ...