Basket | Nba | Butler trascina Miami al successo su Golden State

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov. - (Adnkronos) - Dalle parole ai fatti. La stella deiHeat (3-5) Jimmyaveva promesso una reazione dopo il negativo avvio di stagione e ha mantenuto la promessando la sua squadra alcontro i campioni Nba in carica deiWarriors (3-5) superati 116-109.contribuisce con 23 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. ottime anche le prova di Bam Adebayo (19 punti) dei tiratori dalla panchina, con Max Strus a quota 24 (4/10 da tre) e Duncan Robinson autore di 17 punti (5/8 dall'arco). Ai campioni Nba in carica non basta la decima tripla doppia in carriera di Steph Curry, che firma 23 punti e ci aggiunge 13 rimbalzi e 13 assist, tirando 7/14 dal campo e 4/10 da tre. Ottimo anche Andrew Wiggins a quota 21 punti ...

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE) 00.30: Brooklyn Nets - Chicago Bulls - Nessuna copertura tv/streaming. 00.30: Miami Heat - Golden State Warriors - Diretta tv su Sky Sport(209), live streaming su SkyGo e su NOW.Milwaukee senza ostacoli in: i Bucks si aggiudicano anche la sfida con Detroit conquistando la sesta vittoria in altrettante gare. Milwaukee ha comunque dovuto aspettare la tripla di Jrue Holiday a 45 secondi dalla fine per ... New York, 2 nov. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Brooklyn Nets-Chicago Bulls 99-108; Miami Heat-Golden State Warriors 116-109; Oklahoma City Thunder-Orlando Magic ...