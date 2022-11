Basket | Nba | Banchero non basta a Orlando | Oklahoma City vince in rimonta 116-108

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov. -(Adnkronos) - Settima sconfitta in otto partite per gliMagic (1-7) di Paolo, battuti adai Thunder (4-3) 116-108. La franchigia della Florida sembrava in controllo della partita dopo essere andata all'intervallo sopra di 3 e aver segnato i primi 9 punti del secondo tempo. Col vantaggio anche sul +15 (86-71) la situazione appariva disperata per i Thunder, che invece trovano la forza di reagire e conquistarsi la quarta vittoria consecutiva. Il protagonista assoluto (omaggiato dai cori di "MVP, MVP" dal suo pubblico) è Shai Gilgeous-Alexander, titolare di un avvio di stagione straordinario (31.5 punti di media per lui fin qui). Controè lui il leader dellae del quarto quarto ...

I risultati delle partite della regular season: Brooklyn Nets - Chicago Bulls 99 - 108; Miami Heat - Golden State Warriors 116 - 109; Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 116 - 108; Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 116 - 107.CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE) 00.30: Brooklyn Nets - Chicago Bulls - Nessuna copertura tv/streaming. 00.30: Miami Heat - Golden State Warriors - Diretta tv su Sky Sport(209), live streaming su SkyGo e su NOW.New York, 2 nov. - (Adnkronos) - Il cambio d'allenatore non dà gli effetti sperati per i Brooklyn Nets (2-6) battuti in casa 108-99 dai Chicago Bulls (4-4). L'ennesimo ko dei Nets prende vita ...Oklahoma City, 2 nov. -(Adnkronos) - Settima sconfitta in otto partite per gli Orlando Magic (1-7) di Paolo Banchero, battuti a Oklahoma City dai Thunder (4-3) 116-108. La franchigia della ...