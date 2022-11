Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna perde di misura contro il Bourges | Schio ko contro il Girona

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È terminata da poco la seconda giornata dell’EuroLeague Womenper entrambe le squadre italiane presenti nella competizione. Questa sera hanno giocato lae purtroppo sono arrivate due sconfitte rispettivamenteile ilSEGAFREDO– TANGO61-64 (11-20, 29-16, 11-13, 10-15) Lasi arrende in casailper 64-61 e subisce la seconda sconfitta in altrettante partite in questa. Dopo cinque minuti di equilibrio (8-8), la coppia Anderson-Astier alza il ritmo ...

Ilcampobassano è sempre più un movimento sinergico che, attorno al proprio vertice, declina ... La prima squadra di A1con Magnolia, che curerà anche il vivaio in rosa con sfogo senior ......00 Sassari - Virtus Bologna 69 - 74 19:30 Brescia - Pesaro 97 - 98- SERIE A2 19:00 Eagles Cividale - Fortitudo Bologna 76 - 71 VOLLEY - SERIE A119:30 Novara - Scandicci 3 - 0 ...Quattro vittorie su quattro per le compagini liguri impegnate nei campionati interregionali. Per quanto riguarda le competizioni piemontesi spicca la vittoria del Basket Pegli di Coach Conte (Camarda ...Genova. Una vittoria e una sconfitta per le liguri impegnate in Serie A2 femminile. Terzo successo stagionale per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Sansalone 12, Pobozy 12), capace di acciuffare i d ...