Basket | Europe Cup 2022 2023 | Brindisi k o contro Kiev | finisce 93-83

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella sfida valida come quarta giornata dellaCupdi, l’Happy Casacede il passo al Budivelnykcon il punteggio di 93-83. La formazione pugliese chiude purtroppo il ciclo e, dopo due vittorie di fila, torna a perdere propriola squadra che l’aveva sconfitta all’esordio. Sconfitta particolarmente pesante anche in ottica qualificazione, visto che gli ucraini salgono a quota 7 punti, scavalcando proprio. Gran parte della vittoria perè dovuta a una prestazione sublime di Johnny Berhanemeskel, MVP della serata con 31 punti. LA CRONACA – Inizio in salita per, che fatica in entrambe le fasi e scivola già a -10 dopo pochi minuti. Un super parziale di 12-0 ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Budivelnyk Kiev - Brindisi , sfida valida come quarta giornata dellaCup 2022/2023 di. La formazione pugliese si è rilanciata alla grande dopo la sconfitta all'esordio, ottenendo poi due vittorie, l'ultima contro il Kalev/Cramo; l'avversario odierno è l'...Lega Basket Serie A - FIBA Europe Cup, sfida tra Budivelnyk Kyiv e Happy Casa Brindisi Regular Season A 2022 FIBA Europe Cup: il Budivelnyk Kyiv emerge alla distanza, Happy Casa Brindisi k.o. Insuffic ...TEL AVIV. La colonna delle vittorie di Trento in EuroCup rimane impietosamente vuota. Salgono invece le sconfitte dei bianconeri, che lasciano Tel Aviv con l'amaro in bocca, dopo essere stati battuti ...