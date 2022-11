Barilla | ' Nessuna pasta con farina di insetti sarà lanciata da noi'

smentisce.non lancerà 'pasta o altro prodotto realizzato con farina di insetti e non ha alcuna volontà o interesse a espandere il suo business in questa direzione. Nello specifico, la nostra ...non ha intenzione di produrre pasta con gli insetti. 'In merito ad alcuni commenti apparsi sul web e su alcune testate, vorremmo precisare che non abbiamo annunciato il lancio dipasta ...L'azienda alimentare di Parma Barilla interviene sulla questione degli insetti come possibile fonte proteica in risposta a un post sui social di Matteo Salvini ...Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ironizza sui social rigiuardo al video della Fondazione Barilla circa le proprietà nutrizionali ... che non abbiamo annunciato il lancio ...