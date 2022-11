Barilla e il caso della pasta con gli insetti | come sono andate le cose | la provocazione in un video ironico | le polemiche e la smentita

(Di mercoledì 2 novembre 2022)con glial posto del grano? No grazie. E partono gli insulti. Lo scherzo, si diceva una volta, è bello finché è corto. E perle, non sembra proprio che l’incursione nel mondo dell’alimentazione a base di grilli e coleotteri del celebre marchiosia stato casuale. Ma andiamo con ordine. Sul sitoFondazioneviene messo online uncon protagonista lo stand updian Carmine Del Grosso. “Io non ho ancora assaggiato gli, eh? Ma mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale: abbinati sarebbero perfetti per la colazione”, giocherella Del ...

Il Fatto Quotidiano

... gli utenti italiani hanno mostrato di non aver capito una singola parola del messaggio di, ... Oltre al particolareitaliano, larve, grilli, locuste e altri insetti sono largamente ...Scarpe spacciate per 'made in Italy': una frode da 20 milioni di euro Basti pensare aldellanegli Stati Uniti per avere maggiore contezza di questo fenomeno. Tornando alle calzature, i ... Barilla e il caso della pasta con gli insetti, come sono andate le cose: la provocazione in un video ironico,… Da qualche giorno è scoppiato il caso su «Barilla e gli insetti», frutto di una errata interpretazione di un video. È l'occasione per sfatare alcune (note) fake news sugli insetti insieme a Mauro Sera ...In un video Barilla chiede ai consumatori un parere sul consumo di cibo a base di insetti. Travolta dai commenti negativi, fa marcia indietro cancellando il post.