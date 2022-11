Banchero non basta | Orlando finisce ko ad Oklahoma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nonun'altra buona prova di Paoload evitare la sconfitta in trasferta diMagic nella regular-season dell'Nba. Nella notte italiana, l'azzurro strappa applausi agli oltre 13mila spettatori del Paycom Center diCity ma a vincere sono i Thunder per 116-108. Per la quasi 20enne ala-centro nata a Seattle ma con cittadinanza italiana, 15 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 38 minuti di impiego; il più prolifico della serata è il canadese e ‘padrone di casà Gilgeous-Alexander, a referto con 34 punti contro i 30 di Carter. Sconfitta esterna anche per i Golden State Warriors: i campioni in carica cedono per 116-109 sul parquet di Miami Heat, trascinata dai 47 punti complessivi della coppia formata da Strus e Butler (23 di Curry tra gli ospiti). L'addio di coach ...