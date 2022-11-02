Balkan Ninnisi trama puntata 18 del 03 Novembre 2022

Balkan mizahi yaptigi videolariyla Instagram fenomeni olan Selviye Hürriyet, Balkan Ninnisi dizisinde Güldaniye Hala karakteriyle begeni topluyor. Bu ilk oyunculuk tecrübesini "Kendi mutfagimda yemek ...Balkan Ninnisi’nin 18. bölümünde neler olacak: Jovanka’nin yaralarini sarmak isteyen Ertan, Daniel’den kalanlara ulasirken, kendi babasiyla ilgili hiç ummadigi gerçekleri ögrenir. Bu kez destek olma ...