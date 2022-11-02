Balkan Ninnisi trama puntata 18 del 03 Novembre 2022 (Di mercoledì 2 novembre 2022) Ertan, che vuole fasciare le ferite di Jovanka, apprende i fatti su suo padre che non si sarebbe mai aspettato mentre raggiunge ciò che resta di Daniel. Questa volta è il turno di Jovanka di supportare. Seppellisce il dolore nel suo cuore e inizia ad aiutare Ertan a L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Selviye Hürriyet, AKSAM'a konustu! "Güldaniye Hala aslinda benim"Balkan mizahi yaptigi videolariyla Instagram fenomeni olan Selviye Hürriyet, Balkan Ninnisi dizisinde Güldaniye Hala karakteriyle begeni topluyor. Bu ilk oyunculuk tecrübesini "Kendi mutfagimda yemek ...
Balkan Ninnisi... YÜZLERI GÜLDÜREN SÜRPRIZ!Balkan Ninnisi’nin 18. bölümünde neler olacak: Jovanka’nin yaralarini sarmak isteyen Ertan, Daniel’den kalanlara ulasirken, kendi babasiyla ilgili hiç ummadigi gerçekleri ögrenir. Bu kez destek olma ...
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