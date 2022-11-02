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Balkan Ninnisi trama puntata 18 del 03 Novembre 2022

Balkan Ninnisi
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Balkan Ninnisi trama puntata 18 del 03 Novembre 2022 (Di mercoledì 2 novembre 2022) Ertan, che vuole fasciare le ferite di Jovanka, apprende i fatti su suo padre che non si sarebbe mai aspettato mentre raggiunge ciò che resta di Daniel. Questa volta è il turno di Jovanka di supportare. Seppellisce il dolore nel suo cuore e inizia ad aiutare Ertan a L'articolo proviene da MediaTurkey.
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