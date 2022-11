Avatar | La Via dell' Acqua | svelati i nuovi set LEGO dedicati al film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha annunciato iset, in arrivo a gennaio 2023, ispirati all'atteso: La Via, che debutterà nei cinema a dicembre.: La Viaarriverà nei cinema il 14 dicembre e i fan, a partire da gennaio potranno ricreare alcuni dei momenti più importanti deigrazie aiset, attualmente già disponibili per la prenotazione. I quattroprodotti si affiancano ai 3 già acquistabili che permettono di usare gli iconici mattoncini per portare l'universo di Pandora nelle proprie case. I fan dipossono infatti già comprare su Multiplayer.it i set Il primo volo sulla banshee di ...