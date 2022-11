Attivisti per il clima bloccano il Gra | l’ira degli automobilisti | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Poco dopo le 8 di questa mattina, orario di punta in un giorno feriale, alcunidi Ultima Generazione si sono seduti in mezzo alla strada sul Grande Raccordo Anulare a Roma, all’altezza di Selva Candida. La protesta per sensibilizzare la popolazione sul cambiamentotico va avanti da mesi sempre nella stessa modalità: un gruppo di volontari raggiunge piedi l’autostrada, invade le carreggiate e blocca il passaggio agliesponendo alcuni striscioni come “No Gas, No Carbone”, in questo caso. Davanti al gruppo si è formata una lunga coda di auto, in larga parte formata da persone dirette a lavoro. Inevitabili le tensioni, con glibloccati che hanno trascinato via con la forza i manifestanti nel tentativo di farsi spazio, come mostra undell’agenzia ...