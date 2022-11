Atalanta Vs Napoli | probabili formazioni e in tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida di cartello tra le prime due della classe divise da cinque punti in classifica. I partenopei, fin qui praticamente perfetti, intendono rafforzare il primato, i bergamaschi ritornare nuovamente in Champions League.Vssi giocherà sabato 5 novembre 2022 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium di Bergamo.Vs: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casi si sono rialzati immediatamente dopo il ko casalingo contro la Lazio andando a vincere ad Empoli. Un successo che è valso il secondo posto in classifica e la possibilità di affrontare la capolista nelle migliori condizioni. Gli azzurri, invece, si sono rivelati un rullo compressore e ora vogliono blindare la vetta. LE ...

Ilsul piano del gioco non ha perso, anzi a lungo ha tenuto sotto scacco l'avversario, ... Spalletti pensava giustamente alla sfida di sabato a Bergamo contro l', fondamentale per ...La capolista, con Spalletti che ha ormai virato sul 4 - 3 - 3 garantendo, come aveva ... Nell'di Gasperini che quasi non ha titolari, il duttile centrocampista Koopmeiners segna e fa ...Il Napoli di Spalletti, nonostante sia arrivata la prima sconfitta stagionale, continua a prendersi la scena. Gli azzurri anche ieri hanno dimostrato tutto il loro valore tecnico e caratteriale in un ..."Resta il grande rammarico per Spalletti di aver perso una partita che il Napoli avrebbe potuto anche vincere" ...