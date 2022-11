Ascolti TV | Martedì 1 novembre 2022 Sopravvissuti chiude al 15 4% | la Champions 17 8% | male Il Collegio 4 6% Belve 5 8%

(Di mercoledì 2 novembre 2022)- Lino Guanciale Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata diha conquistato 2.747.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Bayern Monaco-Inter ha raccolto davanti al video 3.593.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rai2 Ilha interessato 780.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.134.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 3.593.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 824.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Diha registrato 1.173.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su TV8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani ha segnato il 3.2% con ...

