Ascolti tv | i dati di martedì 1 novembre

Nella serata di ieri, è la Champions League a registrare i migliori ascolti. Il match, in onda su Canale 5, tra Bayern Monaco-Inter ha ottenuto 3.593.000 spettatori pari al 17.8% di share. Alle spalle, su Rai uno, l'ultima puntata di Sopravvissuti che ha ottenuto 2.747.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Rai2 la nuova puntata de Il Collegio ha coinvolto 780.000 spettatori pari al 4.6% di share. In onda su Italia Uno, Le Iene Show hanno ottenuto 1.134.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 3.593.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 824.000 spettatori con il 5.8% di share.