“Arriva il crollo” | tifoso juventino provoca dopo la sconfitta del Napoli | De Maggio lo zittisce in diretta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella fase a gironi di Champions League ci sono state non poche sorprese. L’Atletico Madrid, ad esempio, è fuori da tutte le competizioni europee. Che siata ai titoli di coda l’avventura di Simeone? Questo è un punto molto delicato, ma che di sicuro farà felice i fan di Joao Felix. Infatti questi ultimi si sono lamentati molto con il gioco espresso dal Cholo perché limita le caratteristiche del talento portoghese. La sorpresa della Champions però è stata l’eliminazione della Juventus già nella fase a gironi; una cosa che non accadeva dal 2013 sotto la guida di Antonio Conte. Valter DeDee la risposta da urlo :”Ascolta la bene musichetta Champions…” Nel corso di Radio Goal, Valter Deha ricevuto un messaggio da undella Juventus che stuzzicava per il primo ko ...

Tutto Napoli

Scopri il mistero deldel mondo e previeni la sua distruzione prima che sia troppo tardi. ...una creazione originale: il comicamente catastrofico Cosmonious High ! In questa avventura ...L'avvertimento, via Telegram,, ancora una volta, dal vicepresidente del Consiglio di ... Questa è una minaccia all'esistenza del nostro Stato e aldella Russia di oggi. Questa è una ... "Arriva crollo Ascolta bene musichetta Champions...", risposta da applausi di De Maggio a uno juventino In occasione della commemorazione dei defunti questa mattina, nel cimitero monumentale di Napoli a Poggioreale, le massime autorità cittadine hanno osservato la tradizionale cerimonia ...Nel corso di Radio Goal il direttore Valter De Maggio ha ricevuto un messaggio da un tifoso della Juventus che ironizzava per il primo ko stagionale ...