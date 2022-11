Ariano Irpino | discarica a cielo aperto | sequestro della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Un’area di venti mila metri quadrati, completamente ricoperta dagli scarti provenienti dalla lavorazione delle olive di un frantoio, è stata posta sottodai militaridiCompagnia di. I liquami provenienti dalle acque di vegetazione e sanse venivano sversati da settimane senza soluzione di continuità da un oleificio del posto, con gravi pregiudizi per le falde acquifere sottostanti. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione dei rifiuti non autorizzata insieme al trasportatore dei rifiuti, anch’egli di, fermato mentre si apprestava a scaricare nell’area altro ...

