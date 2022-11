(Di mercoledì 2 novembre 2022) "ma non voglio infierire,a impegnarmi per ie l'educazione, solo che lo farò senza incarichi di partito". L'articolo .

Orizzonte Scuola

... nonostante la promessa ricevuta da Silvio Berlusconi di essere ripescata come sottosegretario all'Istruzione, Valentinasi è dovuta arrendere ed è rimastadalla squadra del governo ......questo mese ho continuato a credere possibile un mio rilancio per diverse ragioni" - scrive... e, a dir loro, la più esperta e più competente, ero rimastadal Governo! Non rinnegherò mai la ... Aprea fuori da Forza Italia: “Sono ferita ma continuerò ad occuparmi dei giovani. Berlusconi Gli sarò sempre riconoscente” Il disappunto della storica dirigente di Forza Italia: «La dignità ha un prezzo». Lascia anche la carica di dirigente del Dipartimento dell’Istruzione ...«Non rinnegherò mai la mia storia, la mia passione per Fi e la riconoscenza per Berlusconi, ma è giunto il momento di lasciarvi» ...