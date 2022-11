AP7 | il pianeta killer nascosto nel sole che minaccia la Terra | C’è da preoccuparsi?

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unmolto grosso si eranell’orbita terrestre fra la luce del, ma gli scienziati della NASA sono riusciti a trovarlo (effettuando anche un esperimento di distruzione con una navicella su unsimile…) Ha una dimensione di 1,5 km e si classifica come uno dei pianeti potenzialmente più pericolosi (PHA) più grandi mai visti. Il suo nome è 2022 AP7, ed è uno dei numerosi asteroidi scoperti di recente trovati in orbita vicino allae a Venere. Una “roccia” quasi da record, insomma, e che sta destando non poca preoccupazione fra gli scienziati in quanto sta attraversando l’orbita terrestre. Per adesso, tuttavia, non c’è bisogno di andare in panico: qualsiasi possibile collisione avverrebbe fra qualche migliaio di anni. Sono due in tutto gli asteroidi rilevati ...