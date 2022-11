Anticipo scadenza obbligo vaccinale per medici | Ianniello | “Non contrasta carenza personale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha anticipato dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 ladell’per ilesercente le professioni sanitarie ed ha eliminato la misura della sospensione dall’esercizio della professione per i non vaccinati, ritenendo tale misura indispensabile per “re la gravedisanitario che si registra sul territorio”. Lo dichiara il Presidente dell’Ordine deiChirurghi di Benevento Giovanni Pietro. “In qualità di Organo Sussidiario dello Stato non possiamo che adeguarci alle norme, – scrive in una nota – anche se restiamo particolarmente meravigliati per la tempistica delle decisioni ...