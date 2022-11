Antica Fiera di San Martino | le Pro Loco a Solopaca per promuovere i prodotti tipici e l’artigianato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è appena conclusa con successo la 28° edizione della Festa della Mela a Valle di Maddaloni e già ci si prepara per la prossima manifestazione autunnale prevista per domenica 13 novembre a: l’di San. Dopo che lo scorso fine settimana numerosi visitatori hanno potuto apprezzare la buona enogastronomia locale e la saporita Mela Annurca nel grazioso centro storico del borgo casertano, il prossimo appuntamento vedrà protagonista il borgo diche si prepara ad accogliere artigianato econ l’di Sanprevista per domenica 13 novembre. La manifestazione, nata nel 2019, è organizzata dalla Pro...

Giunta alla sua decima edizione, lache uscire artea quella contemporanea, invade in maniera permanente con Flashback Habitat gli spazi della villa ottocentesca di corso Lanza 75, in ...1 of 13 Noi di Artribune l'abbiamo incoronata come "rivelazione degli antiquari piemontesi ". Stiamo parlando della kermesse di arte: l'anno scorso il suo debutto durante l'Art Week (era sempre andata in scena poco prima del suo inizio) è ...Si è appena conclusa con successo la 28° edizione della Festa della Mela a Valle di Maddaloni e già ci si prepara per la prossima manifestazione autunnale prevista per domenica 13 novembre a Solopaca: ...poiché si tratta della fiera d’antiquariato più antica d’Italia. Arezzo è una città che racconta tanta storia, basta ricordare che le sue strade hanno visto la presenza di Dante Alighieri. Inoltre è ...