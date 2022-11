Anche Ariana Grande cede al fascino del biondo platino

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cambio look per: ponytail e sopracciglia splendono di(Instagram @) Chiara, chiarissima. Se non fosse stata lei a condividere il suo ultimo colpo di testa, faremmo fatica a riconoscerla.ha cambiato hair look. Addio brunette: ora la cantante e attrice ha una chioma. È stata lei stessa a condividere la sua nuova capigliatura su Instagram. Sfoggiando la sua inconfondibile ponytail, diventata ormai marchio di fabbrica della star, ma di un colore diverso. Unbrillante, con il quale la star ha schiaritole sue sopracciglia. Una trasformazione beauty riconducibile a Wicked, il film ...

Radio Zeta

... torna in Europa per una nuova tournée internazionale che farà tappaa Napoli la prossima ... Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e...... torna in Europa per una nuova tournée internazionale che farà tappaa Napoli la prossima ... Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e... Ariana Grande cambia look. Perché ora è bionda Cambio look per Ariana Grande: la star ha scelto il biondo platino sia per i capelli che per le sue sopracciglia ...I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno individuato e sottoposto a sequestro, nei giorni scorsi, un’area di circa 20.000 mq, ad Ariano Irpino, dove erano stati sversati prodotti di scar ...