Allo Yacht Club Rimini il titolo italiano per club nella categoria Under 21

Farevela

Impeccabile l'organizzazione delloClub Rimini che ha supportato la Lega Italiana Vela nell'organizzazione del campionato assoluto, conclusosi domenica scorsa, e della due giorni dedicata agli ...Il lusso è la bellezzastato puro, senza eccessi, con equilibrio e cultura. È una sensazione ... Lancerete anche OLIGOS ON THE BEACH con servizi dedicati ai proprietari di grandi. Come ... Allo Yacht Club Rimini lo scudetto della Lega Italiana Vela Under 21 Fiart annuncia la nomina di YachtCreators, recentemente premiato per il tri-deck da 34 metri, il M/Y Lady Lene e per la vendita della Best New Series del 2020, M/Y Leven, come importatore esclusivo pe ...Torna il Fort Lauderdale International Boat Show, dal 26 al 30 ottobre, il più grande salone nautico dei sette mari. Da Azimut-Benetti a Ferretti, sono molti i cantieri - non solo italiani - che scelg ...