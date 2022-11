Allegri | «Troppi infortuni? Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa Pogba ci ha penalizzati»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Juventus ha 11 giocatori fermi pero. Un numero esorbitante, che ha portato persino l’allenatore, Massimiliano, a riconoscere che forseè stata sbagliata nella gestione della squadra. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico ha detto: «muscolari?». Nello specifico: «Con tante partite così compresse, la mediasi è alzata. Poi, quando parti con tre giocatori che praticamente sono fuori dalle competizioni, gli altri devono giocare più partite. McKennie credo ne abbia giocate 15 di fila, più la Nazionale, ora ha un edema non sappiamo se per una botta o a uno stiramento. Poi sabato a Iling è stata fatta un entrata che fortunatamente ...