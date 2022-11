Alla prima di ‘Astolfo’ ho conosciuto Gianni Di Gregorio | regista e attore | amo tutti i suoi film

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Io e mio marito Renato siamo appassionati diDi, e abbiamo guardato e amato. Ci dicevamo spesso che avremmo desiderato incontrarlo, ma non sapevamo come questo sarebbe potuto accadere, visto che saperne di più su di lui non era possibile. Facendo delle ricerche sui social, infatti, non si trova traccia diDi: assente. Forse uno tra i pochissimi personaggi famosi a vivere senza l’ossessione di apparire, schivo e avulso (non per snobismo), praticamente un alieno. Allora non restava che immaginare di poterlo incrociare per caso in qualche viuzza, magari di Trastevere, dove non avremmo avuto poi il coraggio di importunarlo. E invece questa fortunata occasione si è ...