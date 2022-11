Alcaraz facile contro Nishioka | gli highlights

Corriere dello Sport

All'ATP 1000 di Parigi Bercy Carlossi sbarazza senza troppi patemi del giapponese Yoshihito Nishioka, vincendo con un doppio 6 - 4. Guarda ...Tutto abbastanza, invece, per il numero uno del mondo Carlos, che ha la meglio per 6 - 4 6 - 4 contro il giapponese Yoshihito Nishioka . Quest'ultimo ha deposto le armi dopo quasi un'... Bercy - Alcaraz facile contro Nishioka Carlos Alcaraz e Rafael Nadal vivranno una bella battaglia in questo Paris-Bercy Masters 1000 per concludere l'anno al numero uno. Il Murciano è nella posizione migliore per raggiungerlo poiché dipend ...Dopo due primi game rispettivamente tenuti a zero, Alcaraz ha trovato la prima chance di palla break nel terzo gioco del primo set. Ma nonostante i due set point sprecati, Aliassime ha dimostrato fin ...