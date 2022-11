Alberto Barachini giura da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all' Editoria

... Giovanbattista Fazzolari (attuazione del programma di governo), Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano (Rapporti con il Parlamento), Alessio Butti (Innovazione tecnologica),(...I sottosegretari alla presidenza del Consiglio sono Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma),(Editoria), Alessandro Morelli (Cipe). I ...Sui rave è scontro tra Letta e Salvini. Per Letta è messa in discussione “la libertà dei cittadini”. Per Salvini: “Indietro non si torna” ...Trattative estenuanti, tra pretese improbabili, nomi impresentabili e un equilibrio difficile da trovare. Giorgia Meloni non ha perso la calma e, nei ...