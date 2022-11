Al via nella Capitale il progetto europeo RideSafeUM per prevenire gli incidenti in monopattino con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità e Dott

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (, 2 novembre 2022) -, 2 novembre 2022 - Al via al'iniziativa europea: un nuovocofinanziato da EIT Urban Mobility, organismo dell'Unione Europea, volto ae cattivi comportamenti alla guida dei monopattini elettrici. In collaborazione conper lae l'operatore della micro, entrambi partner italiani del, in consorzio con altri 10 partner distribuiti tra Barcellona e Salonicco,fornirà agli utilizzatori di monopattini elettrici informazioni in tempo reale e sempre aggiornate sulle normative locali, e raccoglierà dati anonimi sulle corse ...

ForlìToday

...di gavetta" di Giovanni Ferrari C hi immaginava per Elisabetta Gregoraci un futuro florido... Credit: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori PortfolioGetty Images Leggi anche &...Il vino sotto accusa dell'Oms, protesta il Fvg L'Organizzazione Mondiale della Sanità dà ilalla lotta contro l'alcol e il vino, ma il Fvg non ci sta. Pochi giorni fa, infatti, l'Oms ha ...... Gufi natalizi per gli addobbi: al via nella catena di supermercati un'iniziativa solidale per 6 ospedali pediatrici Dal prossimo 7 novembre saranno avviati gli interventi, da parte di Anas (Gruppo FS Italiane), prodromici ai lavori di demolizione e ricostruzione del ...che rientra nell’ambito dell’esercitazione nazionale sulla gestione dei terremoti che prenderà il via giorno 4 novembre in tutta l’Area dello Stretto. Vi aspettiamo numerosissimi, perché conoscere ...