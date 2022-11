Aiuto | mi si sono ristrette le libertà! Le opposizioni urlano già al regime liberticida e putiniano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto fa cadere anche l'ultimo dubbio che aveva suggerito cautela, nelle reazioni politiche, quasi tutte improntate ad un parallelismo dei due pesi e due ...

Il Capoluogo

Il paradosso è che persino i sindacati interni, che puretenuti a difendere sempre il personale, non ci stanno e ora dicono: medici e infermieri no vax che si apprestano a rientrare negli ...Sebald ) " cistati anche i memorialistici "classici", si pensi a un Rousseau o a un Casanova . Proust scava nella propria memoria in una sorta di utopia dell'eternità (con l'di strumenti, ... Suicidio, nel post pandemia sempre più richieste di aiuto: i pericoli del dolore muto