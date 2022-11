Aic e Serie B | decisa la sosta | stop dal 27 dicembre al 3 gennaio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Aic e LegaB hanno pubblicato un comunicato ufficiale inerente allache sarà effettuata durante le feste natalizie: “Abbiamo concordato il periodo diinvernale valido per la corrente stagione sportiva: per 8 giorni consecutivi e quindi nel periodo che va da martedì 27a martedì 3compresi sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento. In alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi”. SportFace.

La Lega Serie B, insieme alla AIC (Associazione dei Calciatori in Italia) ha stabilito le date di inizio e fine della sosta invernale ...