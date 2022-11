Afghanistan | Amnesty | ' Milioni di vite a rischio per violenza Talebani'

RaiNews

In, a poco più di un anno dal ritiro delle forze armate statunitensi, i talebani tornati ... è la denuncia diInternational, che nel rapporto 'Il dominio dei talebani: un anno di ...... daInternational e da altre associazioni. Prima e dopo il 2012, tuttavia, è possibile che ... gli Emirati Arabi Uniti, l', dopo che nel 2021 i talebani hanno conquistato il potere, l'... Continuano le violenze in Afghanistan per mano dei talebani. Il rapporto di Amnesty International (Adnkronos) – In Afghanistan, a poco più di un anno dal ritiro delle forze armate statunitensi, i talebani tornati prepotentemente al potere continuano a governare mediante una violenta repressione: è ...Al via la campagna "Chi lotterà al tuo posto quando non ci sarai più", "grazie alla quale tutti possono contribuire alla lotta per la giustizia e per la verità anche dopo la morte" attraverso un lasc ...