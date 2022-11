Accoltellato 22enne a Trastevere dopo una lite condominiale. 'Teneva la musica troppo alta'. Fermato l'aggressore

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una, forse dovuta alla, è finita a coltellate . È accaduto ieri sera a, a Roma , in un condominio a via Natale del Grande, vicino piazza San Cosimato. ...

La vittima è un ragazzo di 22 anni , che è statoall'addome e trasportato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Fatebenefratelli. Il presunto aggressore, ... Accoltellato 22enne a Trastevere dopo una lite condominiale. «Teneva la musica troppo alta». Fermato l'aggress Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Una lite condominiale, forse dovuta alla musica troppo alta, è finita a coltellate. E' accaduto ieri sera a Trastevere, ...Si tratta di un cittadino italiano, a suo carico potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio. La lite legata a "questioni condominiali dovute alla musica troppo alta" ...