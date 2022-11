Abodi | ' Il calcio risponde alle regole della Nazione' Malagò | ' È stata una figuraccia'

Non esistono mondi paralleli,e sport rispondono alla regole della Nazione" così il ministro dello Sport, Andreae dei Giovani ha parlato dei fatti accaduti sabato durante la sfida con ...Curva Inter:risponde a regole nazione' "C'è un Ministro dell'Interno di straordinaria efficienza e umanità che è prontamente intervenuto. Sono stati già individuati i soggetti che ...Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Non esistono mondi paralleli, il calcio risponde alle regole della nazione . Così il ministro dello sport e delle politiche giovanili Andrea Abodi in merito ...Il ministro dello Sport: "Sono stati già individuati i soggetti che hanno agito e quest’azione così veloce mi rallegra, è un primo risultato. D'altronde il calcio deve rispondere alle regole della Naz ...