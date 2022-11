A Genova il 7 novembre la Carovana della Prevenzione di Komen offre ecografia e mammografia gratis a tutte le donne Con il supporto di Autostrade dell' Italia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’opportunità di accedere agli screening per ladel tumore al seno,. Un’iniziativa aperta ale. Anche a quelle che per età, sotto i 45 anni o sopra i 70, non rientrano nei criteri degli screening gratuiti del Servizio Sanitario Nazionale. L’appuntamento da segnare in agenda è Lunedì 7. L’organizzazione èdi, in questa tappa con il sostegno diper l’. Ail 7arriva la...

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

... sembra con buoni risultati, delle contromisure: il primoscorso, infatti, Pfizer ha ... durante la quale Giancarlo Icardi, professore ordinario di Igiene all'Università di, ha affermato ...Nella giornata conclusiva di domenica 13sono inoltre coinvolte oltre alle associazioni ... come 'Walk the line' a,' Cabine Rosa' per Enel e Giro d'Italia, Sant'angelo il paese delle ... 2 Novembre, commemorati i Caduti di tutte le guerre Organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, è segnata, quest'anno, dal ricordo di Piero Dello Strologo e dalla guerra in Ucraina ...Meteo - Saccatura depressionaria in affondo porta maltempo con il ritorno della neve in montagna: squillo dell'Autunno dopo un mese di assenza ...