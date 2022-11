3 33 | i protagonisti presentano la nuova serie italiana di Serially

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dal 31 ottobre è disponibile in streaming sula3.33 e iAlessandro Scirea, Claudio Savina, Letizia Liccati e Marta Rizzioli hanno rivelato qualche curiosità e aneddoto sul progetto. Dal 31 ottobre arriva sulla piattaforma di streaming, in prima visione assoluta, la3.33. Il progetto, in sei episodi, è stato ideato da Namas Acerboni in collaborazione con Matteo Fontana, ed è stata prodotta dal regista in collaborazione con Roberto Chierici, impegnato inoltre come direttore della fotografia. Al centro della trama, ambientata in un paesino del Nord Italia che nasconde un mistero antico e oscuro, c'è Alex, interpretato da Alessandro Scirea, che viene tormentato da incubi e situazioni da ...