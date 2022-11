2 Novembre | da Civitavecchia a Gaeta | il litorale laziale si ferma per ricordare i defunti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In un mondo che corre più veloce di noi, i comuni delhanno deciso dirsi per qualche ora. Durante la mattinata di oggi, 22o22, si sono svolte numerose cerimonie di commemorazione in onore die caduti, con la presenza delle autorità civili e militari. Omaggi floreali, qualche silenzio e tanti pensieri: Anzio depone omaggi floreali La Città di Anzio, con la deposizione di omaggi floreali al cimitero civile ed ai cimiteri di guerra del territorio, ha commemorato tutti i. Al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, alla presenza di Padre Paolo Cirina, Arciprete della Chiesa Madre e delle Autorità militari, politiche e civili; il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, insieme al Sub Commissario di Nettuno, Gerardo Infantino, ha deposto una ...

BaraondaNews

I Drive In della Asl Roma 4 si spostano. Nel Distretto 1 dal 7il drive torna nel container dell'ospedale San Paolo diIn occasione della commemorazione dei defunti, il vescovo Gianrico Ruzza presiederà le celebrazioni eucaristiche nei cimiteri di Tarquinia (martedì 1alle ore 15) e di(cimitero Nuovo, alle ore 10.30). Si ricorda che la Chiesa concede il dono dell'Indulgenza Plenaria dal mezzogiorno del 1°a tutto il 2, una ... Il 2 e il 4 novembre Civitavecchia renderà onore ai Caduti e celebrerà le Forze Armate VETRALLA - Mattia Farnese di Vetralla, atleta dell’Accademia Pugilistica Viterbese conquista la medaglia d'oro diplomandosi campione d'Italia 2022 nella categoria 42 kg. school boy. Un percorso non fa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...